Нижегородцам предложили проголосовать за подключение деревень к интернету

На портале «Госуслуги» открылось голосование за подключение к интернету деревень и сел в 2024 году. Нижегородцы могут выбрать населенные пункты до 13 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона. По почте заявки можно отправить вплоть до 10 сентября на адрес Минцифры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жители Нижегородской области старше 18 лет могут проголосовать за любой населенный пункт в границах региона, если они зарегистрированы на территории области. Сделать выбор можно только один раз, повторные голоса не будут учитываться. Рейтинг населенных пунктов обновляется онлайн портале Госуслуг.

По итогам первых двух голосований в Нижегородской области доступом в интернет уже обеспечены более 50 сел и деревень, до конца года связь появится еще в 31 населенном пункте. «Такой формат работы дает возможность обеспечить современную связь там, где в этом наиболее высокая потребность»,— рассказал губернатор Глеб Никитин.

Проект по обеспечению малых населенных пунктов связью реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В 2022 году участие в голосовании за подключение деревень к интернету приняли более 15 тыс. жителей Нижегородской области.

Анастасия Еремина