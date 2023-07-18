Инвестиции в основной капитал Ростовской области в первом квартале 2023 выросли в 1,7 раз

В первом квартале 2023 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий Ростовской области достиг составил 118 млрд руб., или 174,0% в сопоставимых ценах к уровню по аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Такие итоги были представлены на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона.

По данным властей, индекс промышленного производства области по итогам января-мая 2023 года составил 101,1% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Рост в 5,9% наблюдается в секторе обрабатывающих производств. В первые пять месяцев обрабатывающими предприятиями региона отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 493,5 млрд руб.

С января по май 2023 года аграрные предприятия региона произвели продукции на 57,7 млрд руб., что на 1,2% больше, чем в первые пять месяцев 2022 года. Всеми категориями хозяйств было произведено мяса (в живом весе) – 145,8 тыс. т (на 1,5% меньше, чем в январе-мае 2022 года); молока – 386,9 тыс. т (на 1,5% больше); яиц – 667,6 млн штук (на 4,1% меньше, чем в январе-мае 2022 года).

Объем платных услуг населению увеличился на 6,2%, оборот розничной торговли – на 8,0%, общественного питания – в 1,8 раза.

Также среди положительных результатов отмечается увеличение заработной платы за первые четыре месяца до 47 621,5 руб. — это на 15,1% больше, чем в январе-апреле 2022 года.

Анастасия Назарова