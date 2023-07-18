В Ижевске молния попала в веранду в детском саду

В столице Удмуртия молния ударила по территории детского сада. Очевидцы сообщают, что произошло это во время грозы 18 июля на ул. Т. Барамзиной, пишет Izhlife.
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В результате удара молнии загорелась веранда. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Сообщается, что во время удара молнии детей на улице не было. Никто не пострадал.
В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии подтвердили, что по предварительным данным возгорание произошло из-за грозового разряда. Пожарные подразделения прибыли на место через 6 минут после поступления звонка. Возгорание на площади 1 кв. м в 15:36.