В Ижевске молния попала в веранду в детском саду

В столице Удмуртия молния ударила по территории детского сада. Очевидцы сообщают, что произошло это во время грозы 18 июля на ул. Т. Барамзиной, пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: очевидцы Фото: очевидцы Следующая фотография 1 / 2 Фото: очевидцы Фото: очевидцы

В результате удара молнии загорелась веранда. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Сообщается, что во время удара молнии детей на улице не было. Никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии подтвердили, что по предварительным данным возгорание произошло из-за грозового разряда. Пожарные подразделения прибыли на место через 6 минут после поступления звонка. Возгорание на площади 1 кв. м в 15:36.