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обновлено 16:26

В Ижевске молния попала в веранду в детском саду

В столице Удмуртия молния ударила по территории детского сада. Очевидцы сообщают, что произошло это во время грозы 18 июля на ул. Т. Барамзиной, пишет Izhlife.

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Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

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Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

В результате удара молнии загорелась веранда. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Сообщается, что во время удара молнии детей на улице не было. Никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии подтвердили, что по предварительным данным возгорание произошло из-за грозового разряда. Пожарные подразделения прибыли на место через 6 минут после поступления звонка. Возгорание на площади 1 кв. м в 15:36.

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