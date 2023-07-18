Дилером китайского BAIC стала компания «Автопрестиж»

Продажами автомобилей китайской марки BAIC в Перми займется компания «Автопрестиж». Об этом сообщает Business Class. Площадка автодилера находится на ул. Маршала Жукова, 51, в Камской долине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о скором выходе на рынок Прикамья китайской марки BAIC, продвигаемой одним из крупнейших госхолдингов Китая BAIC Group, или Beijing Automotive Group Co. Выпускать его будет российский «Автотор». В Перми также начнут продавать Livan (бывший Lifan, владельцем которого стала Geely). Зайдет на местный рынок и бренд Jetour — это «дочка» Chery, созданная в 2018 году. В сервисе 2ГИС значится, что центры продаж Livan и Jetour откроет «Форвард-Авто» на шоссе Космонавтов, 105б.