Татарстану дадут 36 млн рублей на реновацию детского лагеря

Татарстану предоставят субсидию в размере 36 млн руб. из бюджета РФ на реновацию детского лагеря «Чайка» в Тетюшском районе республики. Регион стал победителем соответствующего федерального конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минмолодежи Татарстана Фото: Минмолодежи Татарстана

Деньги потратят на строительство двух новых корпусов на территории лагеря, работающего в круглогодичном формате и принимающего до 90 детей за смену.

По словам главы Минмолодежи Татарстана Рината Садыкова, еще 50 млн руб. на реконструкцию лагеря «Чайка» выделили в рамках программы капремонта детских лагерей «Лето — детям». Эти средства направили из бюджета республики.

"Ъ-Казань"