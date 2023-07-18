На Кубани на обновление сельхозтехники в 2024 году выделят 130 млн рублей

В 2024 году в Краснодарском крае на обновление сельхозтехники направят 130 млн руб. В этом году финансирование краевой программы субсидирования закупки отечественной техники увеличили вдвое, до 80 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«На качество уборки зерна напрямую влияет наличие современных сельхозмашин. В некоторых районах, где средняя нагрузка на комбайны превышает оптимальные показатели, необходимо увеличивать транспортный парк»,— сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он поручил своему заместителю Андрею Коробке проработать участие хозяйств региона в программе в 2024 году. Вице-губернатор отметил, что на полях ежедневно около 7,5 тыс. комбайнов убирают около 100 тыс. га.

Аграрии тех районов, где сельхозмашин не хватает, могут воспользоваться помощью организаций, оказывающих услуги по уборке. Списки таких предприятий минсельхоз Кубани направил в каждый муниципалитет.

Татьяна Ручкина

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