В Сатке открыли ледовую арену

Новый спортивный объект открылся в Сатке. В городе появилась ледовая арена, ее открытие состоялось 18 июля, в день визита в Сатку губернатора Алексея Текслера. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Открыли сегодня еще один спортивный объект. В Сатке появилась такая долгожданная ледовая арена. Современная и красивая – под стать замечательному городу, который в нашей области любят и которым гордятся»,- отметил губернатор.

Алексей Текслер напомнил, что о строительстве ледовой арены его несколько лет назад попросили местные жители. «И мы вместе с группой “Магнезит” исполнили эту мечту. Ждем в районе, как и во многих других муниципалитетах, бум хоккея и фигурного катания. Тем более, что на базе арены открываются детские школы»,- добавил глава региона.

Губернатор анонсировал строительство в Сатке еще одного спортивного объекта. По его словам, жителям города и муниципальным властям предстоит решить, что именно это будет – бассейн или универсальный комплекс.