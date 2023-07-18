Возбуждено уголовное дело после пропажи 48,5 млн руб. у экс-гендиректора «Газпром нефтехим Салават»

МВД по РБ возбудило уголовное дело после пропажи с шести банковских счетов экс-гендиректора «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) Айрата Каримова 48,5 млн руб., сообщил «Ъ-Уфа» его адвокат Рамиль Гизатуллин. «Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)»,— отметил он, добавив, что его доверитель пока не получил статус потерпевшего.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», деньги, по словам господина Гизатуллина, выводились с 15 мая по 12 июня, когда Айрат Каримов находился под домашним арестом по уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Согласно банковским выпискам, деньги с его счетов были частично обналичены в банкоматах Москвы, а частично потрачены на приобретение товаров в столичных магазинах.

Венера Хисамова

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