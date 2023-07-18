Сотрудник «Ростелекома» потратил деньги клиентов на азартные игры

Октябрьский районный суд города Новороссийска признал Никиту Приданникова, бывшего руководителя центра продаж филиала «Юг» компании «Ростелеком – Розничные системы», виновным в присвоении средств клиентов, внесенных в качестве абонентской платы, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Мужчина пояснил, что на преступление его толкнули долги из-за пристрастия к ставкам на спорт.

Противоправную деятельность злоумышленника выявили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Следствие и суд установили, что Никита Приданников с марта по май 2022 года, имея доступ к кассетам с денежными средствами, поступившими в терминалы от клиентов в качестве оплаты услуг, не проводил их через кассу. Вместо этого сотрудник телекоммуникационной компании похищал и присваивал деньги клиентов, а затем тратил их на ставки в букмекерской конторе. Подсудимый пояснил, что похищенных средств у него нет, так как он их проиграл. Компании «Ростелеком» нанесен ущерб в сумме 1,7 млн руб.

Никита Приданников признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Анна Перова, Краснодар