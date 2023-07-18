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Власти Татарстана утвердили Рифката Минниханова на посту президента Академии наук

Руководитель ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов утвержден в должности главы Академии наук Татарстана. Указ об этом подписал и.о. главы республики Алексей Песошин.

Фото: tatarstan.ru

Фото: tatarstan.ru

Господин Минниханов утвержден на посту сроком на пять лет. Документ был подписан и опубликован сегодня, 18 июля.

«Утвердить Минниханова Рифката Нургалиевича в должности президента государственного научного бюджетного учреждения "Академия наук Республики Татарстан" сроком на пять лет»,— отмечается в указе.

Напомним, члены Академии наук Татарстана избрали Рифката Минниханова новым президентом организации 11 июля. Он сменил на своем посту Мякзюма Салахова. Последний будет работать в Госсовете Татарстана на профессиональной постоянной основе.

"Ъ-Казань"

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