В Ростове возбуждено уголовное дело о контрабанде опасных веществ из-за посылки с препаратом для похудения

Сотрудники Ростовской таможни завели уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) по факту обнаружения запрещенного сибутрамина в препарате для похудения, который жительница Ростова заказала через интернет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Ростовской таможни, посылка с таблетками была найдена на почтовом отделении при отработке оперативной информации. Препарат через интернет из Казахстана заказала 39-летняя местная жительница. Данные женщины не раскрывают.

«В посылке находилась коробка с надписью "Королевский Билайт", внутри которой были три картонные коробки с блистерными пластинами (всего 288 капсул), а также шесть блистерных пластин с надписью One time a day "MAURERS" (всего 72 капсулы)»,— сообщила пресс-служба таможни.

Изъятые таблетки были отправлены на химическую экспертизу, которая установила, что в капсулах содержится сибутрамин общей массой 82,01 г. Сибутрамин — это анорексигенное лекарственное средство, психостимулятор, усиливающий чувство насыщения. Это вещество в России признано сильнодействующим и запрещено к свободному обороту.

Анастасия Назарова