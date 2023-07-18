Новый руководитель краевого ГУФСИН обсудил соблюдение прав заключенных с главой ОНК Прикамья

Новый начальник краевого ГУФСИН Леонид Мустайкин встретился с председателем общественной наблюдательной комиссии Пермского края Василем Миндубаевым. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, на встрече обсуждалось сотрудничество, направленное на соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной системе Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

Василь Миндубаев также является помощником председателя Регионального духовного управления мусульман Пермского края, поэтому стороны обсудили и вопросы взаимодействия с религиозной организацией, в том числе проведения в учреждениях ГУФСИН Прикамья мероприятий для осужденных, исповедующих ислам.

Новый начальник краевого ГУФСИН был представлен коллективу на прошлой неделе. До перевода в Прикамье генерал-майор внутренней службы Леонид Мустайкин занимал должность руководителя УФСИН по Республике Мордовии. Прежний руководитель ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь ушел на пенсию в феврале 2023 года.