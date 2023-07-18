В Кольцово задержали мужчину, который провез наркотики в перстне

В аэропорту Кольцово сотрудники полиции задержали мужчину, который провез наркотики в перстне. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. Инцидент произошел вечером 14 июля.

Мужчина прилетел в Екатеринбург из Сочи. В полиции сообщили, что, находясь в зале прилета внутренних авиарейсов, он вел себя «подозрительно», и по внешним признакам находился под воздействием наркотиков. Так, он не ориентировался в пространстве, вел себя неадекватно, а во время разговора отвечал на вопросы с задержкой. При этом алкоголем от него пахло.

Сотрудники полиции доставили его в дежурную часть, чтобы провести личный досмотр. В ручной клади мужчины никаких подозрительных предметов не было, однако под массивным перстнем находился полимерный пакетик с 0,1 гр метилэфедрона.

По информации полиции, задержанным оказался 39-летний ранее неоднократно судимый житель Красноуфимска (Свердловская область). Давать показания он отказался, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. По итогу в отношении него возбудили два дела по статье 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотиков) и ст. 6.9 КоАП (потребление наркотиков без назначения врача). За это суд арестовал его на двое суток, а также оштрафовал на 4 тыс. руб.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут тех, кто продал мужчине наркотики.

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