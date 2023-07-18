В Казани из-за крестного хода изменится график движения автобусов

В Казани 21 июля в связи с проведением крестного хода по случаю обретения Казанской иконы Божией Матери временно изменится график движения автобусов. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Это коснется автобусов 22, 28, 28а и 89. Схема движения у них изменится с 7:00 до 13:00.

Автобус №22 будет курсировать по Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия, по улицам Лево-Булачной, Пушкина, Горького и Ершова, а далее по обычному маршруту. В обратную сторону они будут ехать по улицам Маркса, Пушкина, Право-Булачной, по площади Тысячелетия и по Кремлевской дамбе, а далее по обычному маршруту.

Автобус №28 будет курсировать по улицам Маркса, Пушкина, Право-Булачной, площади Тысячелетия и по Кремлевской дамбе, а затем по обычному графику. Автобус №28а — через Кремлевскую дамбу, через площадь Тысячелетия, Лево-Булачную, Пушкина, Горького, Ершова, а затем по обычной схеме.

Автобус №89 будет ехать по улицам Маркса, Пушкина, Право-Булачной, площади Тысячелетия, по Кремлевской дамбе, а далее по обычному маршруту. В обратную сторону они поедут по Кремлевской дамбе, по площади Тысячелетия, по улицам Лево-Булачной, Пушкина, Горького, Ершова и затем по обычной схеме.

"Ъ-Казань"