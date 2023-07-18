В курганское депо поступили четыре новых тепловоза

В локомотивное депо Курган поступили четыре отечественных тепловоза серии ТЭМ18ДМ. С их появлением парк маневрового подвижного состава депо увеличился на 25%, сообщают в ЮУЖД.

Тепловозы оснащены современными системами автоматического торможения, пожарной сигнализации и пожаротушения. Они оборудованы эргономичными кабинами управления с усиленной шумоизоляцией, комфортными креслами и климат-контролем. Такие локомотивы отличает экологичность и комфорт для работы машиниста. Машины предназначены для выполнения маневровых работ.

Все локомотивные бригады депо Курган получили аттестацию для работы на новых тепловозах.

«Сейчас получаем новые тепловозы ТЭМ18ДМ — экологичные, инновационные, с микропроцессорным управлением, оборудованные новейшими системами безопасности, — отмечает замначальника ЮУЖД по Курганскому территориальному управлению Лев Высоковский. — Это мощная техника, за счет которой, мы сможем быстрее и качественнее выполнять все задачи, которые стоят перед железной дорогой в области обеспечения подвижным составом грузоотправителей и грузополучателей».

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