В Можге осудили мужчину на преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

40-летнего ранее судимого жителя Можги признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, суд признал представленные доказательства достаточными для приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Было установлено, что с сентября 2021 года по июль 2022 года осужденный познакомился в социальной сети с двумя девочками 13 и 15 лет, а затем совершил преступления против их половой неприкосновенности, в том числе высказывая угрозы насилием.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и ограничением свободы сроком на 1 год.