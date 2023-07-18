Суд изучил птичьи права

Прокурор Волжского района Саратова обратился в суд с требованием запретить деятельность центра помощи диким птицам и зверям «Мудрый Рух» — единственной в Поволжье официальной организации по профилю. Причиной обращения послужили материалы проверки, проведенной после установления карантина по бешенству содержащейся в центре лисы. Суды двух инстанций лишь частично удовлетворили иск. Руководительница центра заявляет: преследование инициировала недовольная соседством с офисом «Мудрого Руха» бывшая судья, ставшая несколько лет назад участницей скандала. Ответчик планирует идти в кассацию.

Из-за лисы в рехабе прошлым летом в Саратове ввели карантин по бешенству

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Саратове вступило в силу решение суда о закрытии центра помощи диким птицам и зверям «Мудрый Рух» — по словам его руководителей, единственного в Поволжье. Прокуратура Волжского района добилась запрета на работу центра, который, по оценке ведомства, не может функционировать в жилой застройке. Деятельность «Мудрого Руха» не нарушает закон, уверены ответчики — они готовят кассационную жалобу. Эксперты уверяют, что проблему создают коллизии в федеральных нормативных актах.

Саратовский областной суд 5 июля оставил в силе решение Волжского районного суда о запрете на содержание диких животных в одном из помещений центра реабилитации диких животных «Мудрый Рух».

Первая инстанция по иску прокурора Волжского района Антона Евграшина вынесла решение еще 7 апреля; ответчиками выступали АНО Центр защиты природы и реабилитации диких животных «Мудрый Рух» и директор организации Ксения Гаврилина. Ей принадлежат постройка и земля, на безвозмездной основе переданная в аренду «Мудрому Руху».

Прокурорская проверка, материалы который легли в основу спора, установила, что вид деятельности «Мудрого Руха»: деятельность астрологов, уход за домашними животными, содержание и дрессировка. «данная группировка не включает в себя предоставление ветеринарных услуг», — гласит судебный документ. В организации же, согласно уставу, заняты консультациями и просвещением «в области защиты природы и реабилитации диких животных», а также защитой и помощью в том числе диким животным.

Согласно выписке из ЕГРН, вид разрешенного использования земельного участка на улице Посадского — под жилую застройку. Там расположены «жилой дом с двумя сараями, погребом и наружным сооружением». 4 августа прошлого года постановлением тогда еще врио губернатора Романа Бусаргина на указанном участке и в радиусе 500 метров был установлен карантин по бешенству — в «Мудрых Рух» поступила лиса с бешенством.

Нахождение диких животных в помещениях организации подтвердили Росприроднадзор, муниципальные власти и соседи.

«Дикие птицы содержались на территории Центра в закрытом помещении — металлическом гараже и находятся в небольших пластиковых контейнерах, покрытых сеткой. Помещение не было обеспечено отоплением, естественным освещением и системой вентиляции, отсутствовал дезинфекционный коврик при входе. Также в помещении и на территории находились строительные материалы (банки с краской, доски и т. п.)», — сообщила суду Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных.

Представитель прокуратуры настаивал: деятельность «Мудрого Руха» «создает реальную угрозу причинения вреда неопределенному кругу лиц», а также не соответствует назначению земельного участка; а потому должна быть прекращена.

Суд запретил содержать и передерживать диких животных на улице Посадского.

Директор реабилитационного центра Ксения Гаврилина рассказала «Ъ», что карантин по бешенству ввели после того, как сотрудники центра сами обратились в профильные структуры: «К нам поступала лисица. Мы забрали ее по сообщению человека с другого конца города. Ликвидировали возможность возникновения очага бешенства и там, и здесь. То, что у нас был карантин, говорит о том, что мы сотрудничаем с госорганами, и наша деятельность полностью открыта», — объяснила директор центра. По ее словам, животных продолжают содержать в других районах Саратова. На данный момент среди «пациентов» организации: лиса на карантине, около 30 птиц (совы, ястребы, соколы, ласточки, дятел), летучая мышь и сурок.

Госпожа Гаврилина уверяет: во всем Поволжье нет других организаций, занятых реабилитацией диких животных: «Этим занимаемся только мы. Мы — частная компания, которую государство не обязано поддерживать. В прошлом году выиграли президентский грант и полностью его завершили».

Решение суда собеседница «Ъ» считает неправомерным: «Если в квартире содержится оформленное на организацию животное, то его законно там держать. Прокуратура не может ограничивать частную деятельность, если та не противоречит закону РФ. Я, как физ- и юрлицо, при соблюдении законов и отчетности в налоговую, могу заниматься своими делами у себя на участке, если все оформлено правильно», — центр «Мудрый Рух» рассчитывает оспорить решение двух инстанций в кассационном суде.

Директор организации предположила, что причина разбирательства в недовольстве соседей: «Наша соседка — бывшая судья Кировского района. По своим связям она добилась того, чтобы прокуратура нами занималась. Все это из-за личной неприязни человека, который поселился здесь позже нас». Госпожа Гаврилина Она уточнила, что на судебное заседание соседка не пришла. — «В областном суде у нас изначально не было ни одного шанса. Ее подружки рассмотрели наше дело. После скандала она сменила фамилию на Избаш».

В решении первой инстанции фигурирует фамилия одного из авторов жалобы в прокуратуру — Избаш. Ее взяла бывшая судья Кировского районного и Саратовского областного судов Марина Пчелинцева. Женщина, назвавшаяся сестрой заявительницы Ангелиной Смирновой, рассказала «Ъ», что на реабилитационный центр в прокуратуру написал не один человек: «Птицы, которых они собирают, в итоге оказываются на мусорке. Рядом с нашими домами бесконечный хлопот крыльев, мухи, мыши. Это центр города, жилой район. У нас воздух такой, что мы здесь гниём. И соседи с нами согласны: жалобу писало восемь-девять человек». Собеседгица «Ъ» добавила, что не заметила изменений с момента вступления решения суда в законную силу: «Они как ездили, так и ездят, ничего не изменилось, птиц выбрасывают точно также».

Проблема коренится в федеральном законодательстве и правоприменительной практике, уверена юрист движения «Будь человеком» Светлана Зиберт:

«Люди спасают диких животных, а потом их за это и наказывают. Политическая воля направлена на на лоббирование чьих-то личных интересов. Недавно разрешили охотиться на землях сельскохозяйственного назначения, потому что у этого были влиятельные интересанты. А спасение диких животных лоббировать некому». Госпожа Зиберт добавила, что реабилитационных центров для диких животных очень мало по всей стране, а текущая практика, будучи массовой, способствует их сокращению. По словам собеседницы «Ъ», для устранения противоречий достаточно внести изменения в ряд федеральный нормативных актов, согласовав их с представителями общественности.

Дарья Васенина