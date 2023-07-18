Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП в Большесосновском районе

ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП, произошедшем в минувшее воскресенье в Большесосновском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Прикамья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование ведет следователь межмуниципального отдела МВД России «Очерский».

16 июля на 13-м километре автодороги Большая Соснова — Частые водитель большегрузного автомобиля в результате повреждения колеса допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями «Чери», «Лада» и мотоциклом. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла.