Суд вынес приговор 53-летнему жителю Башкирии, призывавшего к убийствам военных

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновным 53-летнего жителя Белебея Николая Ушакова в публичных призывах к экстремисткой деятельности (ч.1 ст. 280 УК РФ) и террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Башкрии.

Установлено, что Николай Ушаков организовал распространение агитационных материалов, которые призывали к убийствам российских военных или тех, кто поддерживает специальную военную операцию. Также у задержанного были изъяты пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы с боеприпасами, а также граната Ф-1.

Венера Хисамова

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