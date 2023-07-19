SMS-продвижение увеличивает трафик на точках продаж пермского бизнеса

Мобильный оператор Tele2 отмечает растущий спрос на точечные рассылки в инструменте «SMS-таргет»: в 2023 году количество подключений к услуге увеличилось в регионе в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом.

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В этом году одним из самых популярных телеком-инструментов для продвижения продуктов и услуг становится сервис «SMS-таргет». Технологии позволяют отправить рекламное предложение именно тому сегменту аудитории, от которого ожидается отклик. Кроме этого, есть возможность отправить SMS той части аудитории, которая заходила на сайты конкурентов, звонила им и интересовалась их продукцией. С помощью технологии big data анализируется больше 1000 признаков поведения абонентов, и рассылку получает лишь необходимый сегмент целевой аудитории, благодаря чему увеличивается количество клиентов.

Успешные кейсы:

1) «SMS-таргет» может решать разные задачи. Например, в компанию обратился представитель маркетплейсов в Перми. Перед бизнесменом стояла задача увеличить количество посещений пунктов выдачи заказов. Благодаря нашей big data мы предоставляем возможность партнерам компании коммуницировать с потенциальными покупателями в той или иной сфере, по той или иной продукции или услуге. Какие знания для этого есть на телекоммуникационном рынке? Это профиль абонентов (их пол, возраст, доход, наличие детей) и свыше тысячи признаков их поведения (средний чек, продолжительность звонков, тип устройства, маршруты перемещения, места притяжения, интересы, просматриваемые сайты, используемые мобильные приложения и так далее). Из всего массива данных выбрали необходимый профиль людей, которые интересуются интернет-магазинами, им были направлены SMS. В результате клиенты стали на 5–7% чаще приходить в пункты выдачи. Это повлекло за собой и увеличение выручки точек.

2) Инструмент позволяет решать и более точечные задачи. Представителю одной из сети АЗС необходимо было увеличить число пользователей собственного приложения, в котором он планировал сообщать клиентам об акциях. В компании предложили для таргета использовать такие параметры, как пол, доход и геолокацию потенциальных клиентов. После отправки SMS приложение стали скачивать на 150% чаще.

«На телекоммуникационном рынке есть все знания, которые необходимы для создания эффективных SMS-рассылок. А именно обезличенные данные по полу, возрасту, доходу, типу устройств, которым пользуются клиенты, маршруты перемещения, места притяжения, интересующие сайты, используемые мобильные приложения и другое», – рассказал директор пермского филиала Tele2 Юрий Новосад.

Поиск новых форматов взаимодействия с потенциальными клиентами стал важен после изменений на рекламном рынке. Уход с российского рынка рекламных платформ и ряда соцсетей вызвал сокращение возможностей для онлайн-рекламы. Однако данные аналитиков показали, что такие форматы, как SMS-рассылки, позволяют добиваться увеличения прибыли и решения других бизнес-задач.

ООО «Т2 Мобайл»