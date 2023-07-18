Сквер на проспекте Кораблестроителей открыли после благоустройства

«Автодорстрой» завершил благоустройство сквера на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде, сообщили в мэрии. Компания привела в порядок территорию площадью 22 тыс. кв. м за 55,4 млн руб.

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В сквере установили игровые комплексы для детей, качели, лавочки, светильники. Там уложили пешеходные дорожки и сделали велодорожку.

Работы велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». С начала года в Нижнем Новгороде благоустроили уже 17 новых территорий, до конца года планируется привести в порядок еще 11 пространств.

Анастасия Еремина