Сквер на проспекте Кораблестроителей открыли после благоустройства

«Автодорстрой» завершил благоустройство сквера на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде, сообщили в мэрии. Компания привела в порядок территорию площадью 22 тыс. кв. м за 55,4 млн руб.
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В сквере установили игровые комплексы для детей, качели, лавочки, светильники. Там уложили пешеходные дорожки и сделали велодорожку.
Работы велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». С начала года в Нижнем Новгороде благоустроили уже 17 новых территорий, до конца года планируется привести в порядок еще 11 пространств.