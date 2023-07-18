Полицейские в Ростове задержали подозреваемого в серийном мошенничестве

В Ростове-на-Дону местная жительница заявила в полицию, что стала жертвой мошенничества. По словам потерпевший, знакомый мужчина попросил ее занять денег на инвестирование в свой бизнес, после чего она перевела на его счет около 760 тыс. руб.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Ростовской области, впоследствии женщина длительное время звонила подозреваемому, но он не отвечал.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 43-летнего ранее судимого за аналогичные преступления местного жителя», - сообщила полицейская пресс-служба.

По данным полиции, злоумышленник выдумал историю с инвестированием в свой бизнес. Обманывая знакомую, он заранее знал, что не будет возвращать ей деньги.

Вместе с тем выяснилось, что это не первый случай мошеннических действий со стороны задержанного. Оперативники установили причастность фигуранта еще к двум аналогичным фактам, начиная с 2022 года. По данным полиции, фигурант убедил свою девушку продать автомобиль и взять кредит на ее имя, также уверяя в необходимости инвестирования в свой бизнес. Доверчивая ростовчанка передала ему 755 тыс. руб., которые получила от продажи автомобиля и кредита. После этого «инвестор» с ней на связь не выходил.

В третий раз фигурант занял 449 тыс. руб. у своего знакомого сказав, что деньги нужны ему на личные нужды. Подозреваемый пообещал вернуть долг «в ближайшее время», но обещание так и не выполнил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.