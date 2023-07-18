Шаймиев назвал семейное прозвище — скаковая лошадь

Экс-президент Татарстана, ныне госсоветник Минтимер Шаймиев заявил, что у его семьи есть прозвище на татарском языке, обозначающее скаковую лошадь. «Есть прозвище у нашего семейства испокон веков — чапкын — это скаковая лошадь»,— рассказал он на выставке изделий декоративно-прикладного искусства «Наследие и традиции» в Казанском кремле (его слова приводит «Бизнес Online»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Господин Шаймиев пояснил, что его дед «даже в те времена в своем хозяйстве держал скаковых лошадей». «На Сабантуе первое место никому не давали. Поэтому прозвище идет из поколения в поколение. Это не скроешь ведь, пусть Москва знает»,— сказал бывший глава республики.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"