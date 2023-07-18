В Ижевске за попытку сбыта наркотиков задержали супружескую пару

Полицейские задержали в лесополосе в Первомайском районе Ижевска ранее судимого 30-летнего местного жителя и его 28-летнюю супругу за покушение на незаконный сбыт синтетического наркотического средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сотрудники полиции также обнаружили два оборудованных парой тайника со свертками с наркотиком. Задержанные признались, что делают закладки наркотиков, которые приобретали в Ижевске, а потом фасовали у себя дома для дальнейшей продажи. Сверток с наркотиком нашли и у девушки при личном досмотре. Она сказала, что сама тоже является наркоманкой.

Позднее полицейские обнаружили еще 13 тайников с наркотиками, оборудованных этой парой на территории Ижевска и Завьяловского района

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере) и по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).