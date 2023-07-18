Волынец предложила дать отсрочку от армии работающим в школе выпускникам педвузов

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила дать выпускникам педвузов и педколледжей отсрочку от призыва в армию, если они трудоустроены в школы после окончания учебы. Об этом сообщает RТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Она утверждает, что нынешние школы нуждаются в педагогах, демонстрирующих модель мужского поведения, что является важным фактором для подростков. Поэтому она предложила ввести на государственном уровне меры по привлечению таких выпускников для работы в учебные заведения, включая отсрочку от армии.

«Прошу Вас поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон №53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе"»,— отмечается в обращении, которое направлено в адрес руководителя комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой.