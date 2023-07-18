В Петербурге упразднили 29 незаконных точек торговли

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга освободили 29 незаконно занятых земельных участков. Рейды по стихийным торговым точкам проводились в 7 районах города — Невском, Красносельском, Кировском, Калининском, Выборгском, Фрунзенском и Приморском. Об этом 18 июля сообщили в ККИ.

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В результате проверки были убраны шесть прилавков с продуктами питания у станции метро «Улица Дыбенко», еще три точки — на проспекте Просвещения. Помимо этого, были ликвидированы две торговые точки у станции метро «Политехническая», освобождены земельные участки на Русановской улице, удалены незаконные объекты уличной торговли у станции метро «Проспект Большевиков», на Мебельной улице, проспектах Энгельса и Героев, бульваре Новаторов, Кушелевской дороге, а также на улицах Тельмана и Генерала Кравченко, улицах Турку и Софийской, улице Руставели, Петергофском шоссе и Ленинском проспекте.

Как напомнили в комитете, за торговлю в неположенном месте нарушителей привлекут к административной ответственности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ККИ ликвидировал более 20 незаконных автостоянок в Петербурге.

Елизавета Горовая

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