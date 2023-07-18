В Новосибирской области из-за непогоды прогнозируют снижение урожая зерна на 30-40%

По итогам 2023 года сельскохозяйственными предприятиями Новосибирской области будет собрано от 2-2,3 млн т зерновых культур, что на 1 млн т меньше, чем годом ранее (валовой сбор зерна в 2022 году составил 3,395 млн т). На урожайность повлияла холодная и сухая погода в весенний период, из-за чего фермеры приступили к яровому сезону значительно позже, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Также по ряду районов всходы погибли из-за почвенной засухи и отсутствия осадков в первой декаде июня. «Есть надежда, что не сильно пострадали посевы кукурузы и подсолнечника», - заявил господин Лещенко. Он отметил, что в регионе существует переходящий остаток зерновых в прошлого года, поэтому дефицита не будет. В целом внутреннее потребление зерновых культур в регионе составляет 1,8 млн т.

По словам главы минсельхоза Омской области Николая Дрофы, в регионе неблагоприятные погодные условия – суховеи и засуха - наблюдаются в последние три года. «Из-за этого в первой декаде июня 2023 года на более 3 тыс. га погибли посевы», - рассказал министр. Впрочем, дефицита зерна и зернобобовых ведомство также не прогнозирует.

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Лолита Белова