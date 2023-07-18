Алексей Текслер поручил разобраться с возникшей из-за переноса Каширинского рынка в Сосновский район свалкой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил своему заместителю Сергею Сушкову «изучить ситуацию и выработать меры по вопросу переноса Каширинского рынка из Челябинска в Сосновский район», сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о ситуации со стихийной свалкой, возникшей на новом месте работы рынка. Жители окрестных домов, в частности, микрорайона «Парковый премиум», жаловались на мусор, который лежит прямо на земле, и запах гниющих продуктов.

На место, куда переехали торговые точки с Каширинского рынка, сегодня выехали представители региональных минсельхоза, минэкологии, минэкономразвития, а также администрации Сосновского района. «Им предстоит выяснить ситуацию и определить возможные пути регулирования работы новых торговых точек», информируют в правительстве.