Возбуждено дело после ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирской области

Правоохранительные органы Новосибирской области возбудили уголовное по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Об этом рассказали в региональной прокуратуре, которая поставила на контроль ход и результаты расследования. Дело расследуется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Авария, в причинах которой разбирается полиция, произошла на 1319 км федеральной трассы Р-255 («Сибирь») в Чулымском районе. Там врезались автобус, следовавший по маршруту Северное –Новосибирск, и фура. Из 18 человек, которые находились в автобусе, пострадали четверо, в том числе 5-летний ребенок. Все пострадавшие доставлены в Чулымскую ЦРБ.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что спасатели оказали помощь водителю фуры в эвакуации из поврежденного автомобиля, а также отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы исключить возгорание. Трасса, по данным ведомства, не перекрывалась.

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Илья Николаев