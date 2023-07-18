Выдача автокредитов в Татарстане в июне сократилась на 5%

В Татарстане выдача автокредитов в июне 2023 года составила 3,3 тыс., что на 5,7% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Татарстан занял четвертую строчку среди субъектов РФ по числу выданных в июне автокредитов. Лидирует в списке Москва, где выдача составила 4,5 тыс. кредитов. В топ-3 также вошли Подмосковье (4 тыс.) и Санкт-Петербург (3,4 тыс.).

Всего в РФ за первый месяц лета выдали 73,4 тыс. автокредитов, что почти на 3% больше, чем за год до этого.

"Ъ-Казань"