В Уфе повысили стоимость услуг на похороны

Администрация Уфы установила новые тарифы на платные услуги МБУ «Комбинат специализированного обслуживания» города, следует из постановления мэрии от 17 июля. Изменения вносятся в соответствующее постановление от 11 февраля 2022 года. Так, стоимость услуги агента по организации и проведению похорон (эконом) выросла с 1,73 тыс. до 1,9 тыс. руб. (на 8,9%), организации и проведению похорон — с 2,5 тыс. до 3 тыс. руб. (на 16,6%), организации и проведению элитных похорон — с 7,5 тыс. до 8 тыс. руб., организации и проведению кремации с выездом в другой город — с 5,68 тыс. до 6,8 тыс. руб. (на 16,47%).

Майя Иванова

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