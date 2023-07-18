В Астраханской области выявили два опасных для человека заболевания скота

В Астраханской области существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, предупредили в ГУ МЧС по региону.

Несколько недель в субъекте РФ регистрируют случаи африканской чумы свиней и бруцеллеза крупного рогатого скота. Первое заболевание неопасно для людей, вторе передается напрямую от животного, через плохо прожаренное мясо и молоко. Случаи фиксировали в Ахтубинском, Володарском, Енотаевском и Приволжском районах.

В Енотаевском районе также выявили оспу овец и коз. Инфекция опасна и для людей.

Дарья Васенина