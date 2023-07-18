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Многодетные семьи Башкирии смогут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи из Башкирии смогут получить по 450 тыс. руб. на погашение ипотеки, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова в Telegram-канале. Такую возможность дадут семьям, где третий ребенок родился после 1 января 2019 года. На эти цели правительство РФ выделило дополнительно 15 млрд руб.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства, эти деньги распределяться по регионам не будут, семьи должны обратиться напрямую в банк, который предоставил ипотеку, или заполнить соответствующую форму на госуслугах.

По информации пресс-службы правительства РФ, такой возможностью смогут воспользоваться около 33 тыс. семей в стране. В этом году в федеральном бюджете на эту программу было предусмотрено около 60 млрд руб. Большая часть из них уже перечислена.

Венера Хисамова

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