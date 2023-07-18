Мэрия Екатеринбурга расселит и снесет жилой дом на Куйбышева возле станции Шарташ

Администрация Екатеринбурга изымает землю и помещения в жилом доме на Куйбышева, 149 рядом с железнодорожной станцией Шарташ. Речь идет о двухэтажном деревянном доме, который был построен в 1930-м году. Согласно сайту «Фонда развития территорий», в доме проживает 31 человек, площадь жилых помещений составляет 598 кв. м.

Как рассказали «Ъ-Урал» в мэрии, аварийный дом расселяют в рамка программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Екатеринбурга». «После расселения и сноса дома земельный участок будет вовлечен в хозяйственный оборот в соответствии с утвержденной градостроительной документацией (развитие транспортной инфраструктуры и общественно-деловая застройка)»,— рассказали в администрации.

Напомним, в прошлом году стало известно, что недалеко от станции на ул. Куйбышева, 100 уральский бизнесмен и экс-владелец гостиницы «Дели» Сергей Флеганов построит две жилых высотки.

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