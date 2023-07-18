Минфин разработал поправки о преимущественном праве на выкуп у иностранцев акций стратегических АО

Минфин планирует наделить государство преимущественным правом выкупа акций в стратегических акционерных обществах, принадлежащих уходящим с российского рынка иностранных компаний. Для этого ведомство разработало поправки к действующему президентскому указу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. В Минфине подтвердили, что такой проект разработан, а также сообщили, что он уже направлен в правительство.

Как рассказал собеседник «Интерфакса», Минфин хочет внести поправки в президентский указ от 5 августа 2022 г №520 «О применении специальных экономических мер». Поправки позволят реализовать идею предоставления государству преимущественного права покупки активов, от которых уходящие с рынка иностранцы, в отношении стратегических компаний. Перечень таких АО утвержден указом президента от 2004 года. В нем 549 стратегических АО.

В него также входят как 100%-ные госкомпании и предприятия, для которых преимущественное право на выкуп у нерезидентов неактуально, так и компании и банки, чьи акции обращаются на рынке: «Роснефть», «Газпром», ВТБ, АЛРОСА, «Аэрофлот», «Транснефть», «Интер РАО», «Россети», «Совкомфлот», «Ростелеком», НМТП, «РусГидро».

В апреле этого года на совещании по стратегии работы с активами иностранных президент поручил к 15 июля разработать схему предоставления государству в лице Росимущества преимущественного права покупки продаваемых иностранцами активов «со значительным дисконтом для последующей продажи по рыночной цене и перечисления полученных средств в федеральный бюджет».

Анастасия Ларина