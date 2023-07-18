В аэропорту «Уфа» усилили меры безопасности из-за неизвестного заболевания

В уфимском аэропорту в связи с информацией от министерства здравоохранения и народонаселения Египта о распространении неизвестного заболевания, чьи симптомы схожи с лихорадкой денге, был усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной системы «Периметр», сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

В сообщении говорится, что пассажиров встречают в аэропорту сотрудники управления.

Лихорадка денге распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

Венера Хисамова

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