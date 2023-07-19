Глава Удмуртии пересмотрел свой подход к режиму труда чиновников и отменил рабочие субботы

Глава Удмуртии Александр Бречалов считает ошибкой выбранный им после переезда в республику формат с рабочими субботами у чиновников. Об этом он рассказал в интервью порталу Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

«Я считаю, что формат работы, который я использовал в самом начале, тоже был ошибкой. Я привык всю жизнь работать 24/7, а здесь люди в пятницу в 16:30 уходили. Помню, как одно из первых совещаний попросил назначить на 17 часов пятницы. А мне говорят: "надо возвращать людей". Я свой подход несколько пересмотрел, и сейчас настаиваю на отдыхе. Без иронии. И я отменил рабочие субботы»,— рассказал глава региона.

Он признался, что после пяти лет работы в Удмуртии узнал, что у него оказалось «какое-то невероятное количество дней ежегодного отпуска», так как ни разу не уходил на стандартные две недели: «Прошлой осенью клятвенно пообещал жене, что после выборов десять дней проведем вместе. Уехали в отпуск, через четыре дня звонок из администрации президента: "Александр Владимирович, вы где?". Я отвечаю: "Судя по вашему звонку, видимо, не там, где должен быть"».

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