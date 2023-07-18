В Томской области с осени лекарства будут продаваться в почтовых отделениях

Для решения проблемы с приобретением лекарств в удаленных населенных пунктах в Томской области с осени безрецептурные препараты можно будет купить на почте, сообщил губернатор Владимир Мазур. По его словам, проект протестирован в нескольких муниципалитетах.

«Человек выбирает лекарства в своем отделении связи или дома с помощью почтальона, и через 3-10 дней почтальон приносит их домой»,– пояснил он. Сейчас в перечне 329 наименований лекарств.

Ранее, решая вопрос об обеспечении лекарствами отделенные населенные пункты, депутаты Красноярского края предложили организовать передвижные аптеки. Об инициативе создания мобильных аптек с льготными лекарствами заявляли и депутаты Новосибирской области.

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Оксана Павлова