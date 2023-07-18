В Самарской области усилили контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания

В Самарской области Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта. Мера связана со случаями неизвестного заболевания, зафиксированными в провинции Кена, в 600 км к югу от Каира. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как уточняют в ведомстве, лихорадка денге распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки. «Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности»,– говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует туристам носить максимально закрытую одежду, применять средства против насекомых (репелленты и инсектициды), устанавливать сетки в окнах и дверях.

Ани Айвазян