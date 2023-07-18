Глава Удмуртии: средств недостаточно с учетом того, сколько денег республика перечисляет в федеральный бюджет

Выделяемых из федерального бюджета средств в качестве субсидий, в том числе по нацпроектам, недостаточно, с учетом объема налоговых отчислений идущих с территории Удмуртии. Такое мнение выразил глава республики Александр Бречалов в интервью порталу Izhlife. По его словам, в целом субсидии и дотации из федеральной казны за последние годы увеличились. Если раньше республика получала дотаций в среднем 3-4 млрд руб. в год, то 2018 и 2019 годах сумма доходила до 9.5 млрд руб. В 2020 году из-за пандемии республика получила почти 14 млрд руб., хотя требовалось как минимум 23-24 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Удмуртии Александр Бречалов и директор медиахолдинга Centre digital & media Анастасия Власова

Фото: Эдуард Карипов Глава Удмуртии Александр Бречалов и директор медиахолдинга Centre digital & media Анастасия Власова

Фото: Эдуард Карипов

По нацпроектам 97% средств должно поступать в качестве субсидий из федерального центра, остальные 3% софинансируются из республиканского бюджета, однако, по словам главы региона, такое разделение не всегда выдерживается, «но тем не менее мы получаем хорошие деньги». Например, с 2019 года в Удмуртию поступило 35 млрд руб. на нацпроекты, что позволило в частности отремонтировать или построить 900 дворов и 500 общественных пространств.

«Но, по моему убеждению, этих средств недостаточно с учетом того, сколько денег республика перечисляет в федеральный бюджет, какие результаты показывает наш экономический блок и как мы сами наполняем свой бюджет. Если в 2017 году объем собственных доходов консолидированного бюджета составлял 63 млрд руб., то сейчас — 82-83 млрд. То есть физически мы выросли на 20 млрд — это астрономическая сумма!»— подчеркнул господин Бречалов.

Значительно увеличились поступления налогов от малого бизнеса, однако это не компенсирует выпадение доходов от нефтяной отрасли, «поэтому в последние годы мы проседаем в доходной части бюджета», пояснил глава региона.

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