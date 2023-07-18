Минсельхоз: предпосылок для роста цен на продукты питания из-за засухи в регионах Сибири нет

Министерства сельского хозяйства Омской и Новосибирской областей заявили о стабильном уровне цен на местную продукцию – молоко, овощи и зерно, несмотря на введенный в этих регионах режима ЧС из-за засухи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как рассказал сегодня на пресс-конференции глава минсельхоза Новосибирской области Евгений Лещенко, ожидается небольшое снижение объема производства картофеля. Однако на ценовой политике это не скажется, считает он.

По данным ведомства, в регионе наблюдается снижение стоимости сырого молока до 28 руб. за базис, что на 3 руб. меньше, чем годом ранее. Аналогичная ситуация с мясной продукцией.

Всего в этом году из-за засухи, по данным новосибирского минсельхоза, погибло и пострадало 240 тыс. га посевных площадей, это около 10% от общего объема (в 2023 году засеяны около 2,4 млн га).

Глава омского минсельхоза Николай Дрофа отметил сезонное повышения цен на овощи, в том числе на картофель. Впрочем, в целом по рынку резких скачков цен на продукты питания не ожидается, заявил он.

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Лолита Белова