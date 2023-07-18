Парламентская комиссия Франции подтвердила помощь Макрона сервису Uber

Комиссия по расследованиям Национальной Ассамблеи Франции завершила изучение деятельности Uber в стране и сообщений о помощи сервису со стороны Эмманюэля Макрона в его бытность министром экономики страны (2012-2014 год).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Согласно докладу, члены комиссии заслушали показания 120 человек, среди которых, впрочем, не оказалось бывших сотрудников министерства экономики. Их, комиссия, «к сожалению» не смогла опросить, так как против этого «систематически высказывалось» бюро самой комиссии, которую возглавляют Даниэль Симонне из «Непокоренной Франции» и Бенжамин Аддад из партии «Возрождение» господина Макрона.

В результате комиссия смогла подтвердить сам факт того, что Эмманюэль Макрон регулярно связывался с представителями Uber и тайно помогал американскому сервису такси. «Uber нашел союзников на самом высоком уровне государства… Интенсивность контактов между Uber, Эмманюэлем Макроном и его кабинетом доказывает о непрозрачных, но привилегированных отношениях и показывает полную неспособность нашей системы измерять и предотвращать влияние личных интересов на принятие решений в интересах государства».

Комиссия подтвердила, что господин Макрон и Uber заключили тайную сделку, в рамках которой сервису было позволено снизить количество часов обучения водителей с 250 до 7. Взамен американская компания отказалась от запуска в стране сервиса Uber Pop, который позволяет стать водителем любому желающему. Кроме того, парламентская комиссия выяснила, что сервис регулярно после этого оказывал финансовую поддержку как Эммануэлю Макрону, так и его партии.

Наконец, по данным комиссии, Uber до сих пор оказывает влияние на решения правительства Франции, постоянно контактируя с кабинетом президента и министерством транспорта страны.

Кирилл Сарханянц