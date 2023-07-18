«Россети Тюмень» направили 3 млн рублей на повышение надежности электроснабжения трех населенных пунктов в Югре

Компания «Россети Тюмень» направила 3 млн рублей на выполнение планового ремонта двух высоковольтных подстанций в Югре, обеспечивающих электроэнергией более 3 тысяч жителей деревни Юильск, поселков Верхнеказымский и Сосновка, а также инфраструктуру компаний «Газпром трансгаз Югорск» и «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Эти объекты расположены в Белоярском районе, который относится к территориям Крайнего Севера. Зима в этой местности длится до 200 дней в году, сопровождается обильными снегопадами и низкими температурами.



Для подготовки подстанций 110 кВ «Верхнеказымская» и «Сосновская» к периоду максимальных нагрузок энергетики выполнили ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, в том числе произвели замену трех выработавших нормативный срок службы трансформатора собственных нужд, которые обеспечивают функционирование оперативной связи, телемеханики и устройств РЗА. Расчетный срок эксплуатации нового отечественного оборудования составляет не менее 30 лет.

АО «Россети Тюмень»