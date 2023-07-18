Дело о коррупции в отношении экс-глав отдела автоматизации УПРФ Пятигорска направлено в суд

Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю направило в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела автоматизации Управления Пенсионного фонда России по городу Пятигорску. Женщину обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства. Данные обвиняемой не раскрывают.

По версии следствия, с сентября 2019 года по май 2021 года руководитель подразделения получила пять взяток общей суммой 257 тыс. руб. от местного предпринимателя за то, что обеспечила ему победу в аукционах на поставку вычислительной техники для управления. Также экс-начальник беспрепятственно принимала предоставленные услуги за денежное вознаграждение.

«Следователем СК России собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщает пресс-служба СУ СКР Ставрополья.

Также в суде сейчас рассматривают уголовное дело в отношении взяткодателя.

Анастасия Назарова