Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Интурист» подтвердил хакерскую атаку на свой сайт

Портал и производственная система туроператора «Интурист» на прошлой неделе подверглась хакерской атаке, сообщили в компании. Из-за этого у пользователей были сложности с выпиской и распечатыванием документов на туры. В «Интуристе» заверили, что система была восстановлена в кратчайшие сроки, а пользователям выдали новые временные пароли от личного кабинета.

О взломе сайта «Интуриста» сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По его данным, к атаке причастны хакеры из DumpForums и UHG. Во полученном ими текстовом файле было 5,507,954 строки, включая ФИО, телефоны, адреса, даты рождения, серия/номер паспорта (в том числе заграничного). Канал утверждает, что данные «замусорены», так как среди них много недействительных записей.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...