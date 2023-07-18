«Интурист» подтвердил хакерскую атаку на свой сайт

Портал и производственная система туроператора «Интурист» на прошлой неделе подверглась хакерской атаке, сообщили в компании. Из-за этого у пользователей были сложности с выпиской и распечатыванием документов на туры. В «Интуристе» заверили, что система была восстановлена в кратчайшие сроки, а пользователям выдали новые временные пароли от личного кабинета.

О взломе сайта «Интуриста» сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По его данным, к атаке причастны хакеры из DumpForums и UHG. Во полученном ими текстовом файле было 5,507,954 строки, включая ФИО, телефоны, адреса, даты рождения, серия/номер паспорта (в том числе заграничного). Канал утверждает, что данные «замусорены», так как среди них много недействительных записей.

Лаура Кеффер