Компания «Тэмпо-метиз» запустила цех по выпуску саморезов в Набережных Челнах

Предприятие «Тэмпо-метиз» открыло в Набережных Челнах цех по производству саморезов. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сумма инвестиций в данное предприятие составила свыше 300 млн руб. Из общей суммы 137 млн руб. составил льготный заем, который компания получила по программе «Проекты развития» от ФРП.

На предприятии будут производить полный цикл саморезов с защитным слоем в виде цинк-ламельного покрытия из высококачественных коррозионностойких материалов. Ожидается, что главными заказчиками станут торговые предприятия машиностроительного рынка крепежа. В частности, речь идет о КамАЗе.

Отмечается, что после выхода на полную мощь цех будет выпускать 9 тыс. тонн саморезов в год. За счет этого доля импорта данных изделий на рынке в РФ снизится примерно на 5%.

"Ъ-Казань"