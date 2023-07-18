Нижегородская область расширит сотрудничество с Бухарой

Правительство Нижегородской области договорилось расширить сотрудничество с хокимиятом Бухарской области Узбекистана в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Соглашение во вторник утвердил комитет нижегородского заксобрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Товарооборот региона с Узбекистаном в 2022 году приблизился к $100 млн., по итогам января-апреля 2023 показатель составил $30 млн., в 1,5 раза превысив результат первых четырех месяцев 2022 года. Директор департамента внешних связей правительства Ольга Гусева, уточнила, что 80% товарооборота приходится на экспорт Нижегородской области.

Соглашение позволит расширить сотрудничество регионов в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и здравоохранения. «В апреле для обучения детей передали Бухарской области мобильный технопарк ”Кванториум”, прорабатывается вопрос сотрудничества в сфере промышленности, создания совместных производств, поставки сельскохозяйственной техники», — уточнила госпожа Гусева. Также в Бухару планируется направлять учителей русского языка и литературы.

Владимир Зубарев