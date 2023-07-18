В Татарстане с начала года по «дачной амнистии» зарегистрировали почти 9 тысяч прав

За январь-июнь этого года в Татарстане по «дачной амнистии» зарегистрировали почти 9 тыс. прав. Об этом на брифинге в Кабмине заявил замглавы управления Росреестра по региону Ильнур Хисматуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из общего числа были зарегистрированы порядка 3,5 тыс. прав на землю, и более 5 тыс. на дома. «По итогам первого полугодия 2023 года на земельные участки по дачной амнистии зарегистрировано порядка 3,5 тысячи прав, на объекты индивидуального жилищного строительства — более 5 тысяч прав», — сказал господин Хисматуллин.

"Ъ-Казань"