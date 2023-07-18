В расширение производства фурнитуры компания вложит 125 млн рублей

Проект инженерно-производственной фирмы «Ювента» по производству фурнитуры для дверей одобрен к включению в перечень приоритетных на заседании «Инвестчаса», сообщили в пресс-службе правительства республики. В рамках реализации проекта инвестор намерен расширить уже действующее производство и увеличить объемы выпуска комплектующих с 500 тыс. до 1 млн единиц в год. Объем инвестиций в проект составит 125 млн руб. Будут созданы 25 рабочих мест.

Компании предоставят льготы по налогу на прибыль и на имущество организации. Ранее компания уже получила в аренду участок без торгов по программе импортозамещения.

ООО «Инженерно-производственная фирма „Ювента“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июне 2020 года. Владельцами компании являются Руслан Калкаманов и Николай Посохов. В 2022 году выручка предприятия составила 163,5 млн руб., чистая прибыль — 3,23 млн руб.

Венера Хисамова

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