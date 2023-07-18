Из Египта повеяло болезнью

Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной болезни. У жителей деревни Эль-Аликат выявили симптомы, которые напоминают лихорадку Денге, сообщил Минздрав страны. Инфицированные жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. Пока никого из них не госпитализировали. Российская служба на этом фоне сообщила об усилении санитарно-карантинного контроля, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр». Она в режиме реального времени оценивает риск завоза инфекции на каждом рейсе и передает рекомендации сотрудникам службы на конкретном пункте пропуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Роспотребнадзоре также посоветовали туристам носить одежду, которая максимально закрывает кожу, применять средства от насекомых и вешать сетку на окна и двери. Но самой актуальной рекомендацией сейчас было бы избегать поездок в Египет, заметил кандидат биологических наук Кирилл Волков:

«Идентификация возбудителя — достаточно сложное и долгое дело. Нужно доказать, что он действительно приводит к этой болезни. Необходимо брать образцы, смотреть, как она распространяется.

Если вирус переносится комарами, как лихорадка Денге, то надо этот вид насекомых выделять. Это огромное количество экспериментов, в финале которых должно последовать определение последовательности ДНК или РНК. Кроме того, пока непонятны, каковы пути распространения заболевания.

Предполагаю, что лучше не дышать воздухом Египта, не пить воду Египта, не есть египетскую пищу и опасаться комаров, клещей и прочих кровососущих насекомых. То есть универсальный совет: лучше туда не ехать».

По данным сервиса «Слетать.ру», Египет входит в топ-5 популярных у россиян туристических направлений в июне и июле. Около 13% всех путевок куплено на курорты этой страны. Вместе с тем туристы пока не видят повода для паники, отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Какие бы эпидемии или заболевания ни были, люди всерьез их не воспринимают до тех пор, пока нет либо смертельных случаев, либо каких-то противопоказаний и прямых запретов. Кроме того, часто распространяются какие-то фейки, например, когда объявляется, что в каком-то условном Таиланде бушует страшное заболевание.

При этом, если последует заявление российского МИД, что в такую-то страну не рекомендуется ехать, подчеркиваю, не "нельзя ехать", а просто "не рекомендуется", то этого достаточно, чтобы любое турагентство страны вернуло вам деньги за тур в размере 100%».

Между тем, по данным египетских СМИ, на недомогание пожаловались от 200 до 1 тыс. жителей деревни. В населенный пункт отправили около 50 машин с медиками. В Министерстве здравоохранения страны заявили, что для анализа уже взяты пробы комаров и сточных вод. Специалисты также будут дважды в день проводить распыление пестицидов.

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Мария Широкова